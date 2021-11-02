Как пояснил адвокат Глеб Федур, следствие расценило действия Пекельного как необходимую самооборону.

Важно Шестеро на одного: что известно о нападении на ветерана Андрея Пекельного в Тернопольской области

С этим выводом согласился и прокурор офиса генпрокурора.

Андрей Пекельный преступления не совершал, он защищал себя, свою мать и свое жилище. И сделал он это исключительно законным способом, который предусмотрен Конституцией Украины,

– подчеркнул адвокат.

Федур подчеркнул, что право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека.

Что известно о нападении на Андрея Пекельного

Вечером 2 мая на дискотеку в село Глещава, что на Тернопольщине, приехала компания из соседнего села Ивановцы. Между одним из этих ребят и Андреем Пекельным возник спор.

Последний пытался спрятаться дома, чтобы избежать дальнейшего конфликта, но 5 молодых людей забежали во двор, начали бить руками по окнам, сорвали дверную щеколду. В доме, кроме мужчины, была его мать, поэтому он решил выйти из дома, взяв с собой нож.

Во время драки Пекельный нанес смертельное ранение одному из нападавших. Пострадавший, отбежав на несколько сотен метров, умер от потери крови.

Пекельный был трезв и в содеянном сознался. Против него открыли дело по статье 118 об убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Кто такой Андрей Пекельный

На момент нападения ветерану российско-украинской войны было 24 года. Он родом из деревни Глещава. Живет в частном доме с мамой.

Бригада, где служил Пекельный, встала на защиту мужины. Командир подразделения, а также сослуживцы описывают его, как исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего.