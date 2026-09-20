Захисні сітки не врятували: у Капотні горить НПЗ
У ніч проти 20 вересня в районі Капотні на південному сході Москви пролунали вибухи, після чого очевидці повідомили про масштабну пожежу. У цьому районі розташований Московський нафтопереробний завод "Газпромнефть", який уже неодноразово ставав ціллю атак БпЛА.
24 Канал зібрав деталі атаки на НПЗ.
Що відомо про удар по нафтопереробному заводі у Капотні?
У районі Капотні, де розташований Московський нафтопереробний завод, місцеві жителі повідомили про вибухи та проліт дронів. Відповідні кадри очевидці почали поширювати в мережі.
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Попри спроби російської ППО збивати безпілотники, не минулося без влучань. Згодом спалахнула масштабна пожежа.
Очевидці фільмують кілька осередків займань на НПЗ: дивіться відео
Росіяни справді налякані масштабами атаки безпілотників. Деякі мешканці Москви вже замислюються над виїздом із міста, адже не очікували, що наслідки війни дедалі частіше відчуватимуть безпосередньо у столиці.
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Окупанти намагалися захистити підприємство після попередніх атак, накривши його територію спеціальними захисними сітками. Однак ці заходи не змогли врятувати завод від повторного удару.
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Московський НПЗ у Капотні належить "Газпром нєфті" та є одним із ключових підприємств паливної галузі російської столиці. Завод має потужність первинної переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо. Підприємство забезпечує значну частину потреб Московського регіону в нафтопродуктах.
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