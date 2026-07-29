Оборонець "Азовсталі" з позивним "Мук" у російському полоні пережив трагедію в Оленівці й пізніше повернувся додому. Він поділився з 24 Каналом своїми спогадами про ті жахливі події.

Захисники "Азовсталі" створили окупантам великі проблеми

"Мук" ще у 2014 році вперше потрапив у полон після виходу з Іловайського котла. Тому у 2022 році він вже мав досвід "спілкування" з росіянами.

Оскільки я був не перший день на війні, то знав, що росіянам ніколи не можна вірити. У мене вже був гіркий досвід по виходу з Іловайська, їхнього "зеленого коридору". Тому всередині відчував, що знов щось буде не те,

– згадав він.

До того захисники "Азовсталі" створили окупантам, за його словами, великі проблеми тим, що до кінця обороняли Маріуполь. Росіяни не думали що оборонці так довго зможуть протриматися. Навіть якби українські сили змогли тоді прорватися до "Азовсталі", можливості вийти звідти не було.

Ми розуміли, що буде полон, і були готові до нього. Але як там все відбуватиметься, як до нас будуть ставитися, ніхто не розумів,

– пояснив захисник "Азовсталі".

Коли ж азовці потрапили до Оленівки й побачили умови, які були там, і ставлення росіян, то прийшло розуміння, що не все буде так просто. Спочатку, за його словами, у них було враження, що невдовзі будуть домовленості й вони повернуться додому.

"Але коли час затягувався й нічого не відбувалося, тоді всі усвідомили, що це надовго. Також почалися знущання, окупанти це робили крадькома – забирали хлопців у СІЗО й там було побиття, знущання", – зазначив він.

Полонені самі надавали допомогу пораненим

Росіяни зігнали азовців до барака – за невідомо яким списком. На той час, як розповів "Мук", полоненим сказали, що це потрібно для того, щоб звільнити більше бараків, тому що місця не було, а інші потрібно було відремонтувати до зими.

Те, що стався вибух, ми самі не очікували, але вони знали. Вони позабирали своїх бійців, які за нами наглядали, щоб їх не зачепило уламками. Тому що коли ми витягували своїх поранених побратимів, то вже там нікого не було поруч,

– сказав він.

Захисникам доводилося своїми силами надавати постраждалим допомогу. Вони віддавали свої речі – футболки, ремені, штани. Росіяни ж, як згадує він, протягом приблизно години не підходили – не дали навіть води.

Потім вже перед самим світанком кинули простирадла, пару баклажок води. Запустили двох чи трьох медиків, що були з нами, ймовірно з 36 бригади. Але такій кількості – нас було десь 198 людей, серед яких більшість поранені й важкопоранені – ці медики були не в змозі надати нормальну допомогу,

– підкреслив "Мук".

Окупанти викликали швидку медичну допомогу, але медиків також тривалий час не запускали й вони навіть не виходили з автівок.

Захисник "Азовсталі" згадав трагічні події в Оленівці: дивіться відео

"Наших хлопців вантажили до них в машини, й вони тоді вже їх відвозили в якісь медичні заклади. Потім приїхали вантажівки й поранених просто штабелями туди складали, щоб перевезти якнайшвидше (до шпиталів, – 24 Канал), щоб хлопці змогли зберегти своє життя", – пояснив захисник "Азовсталі".

Проте, за його словами, дуже багато хлопців, яким була потрібна негайна медична допомога, залишилися без неї. І багато хлопців залишилося там назавжди.