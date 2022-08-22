Захисники Маріуполя розповіли, яким було ставлення росіян до представників полку "Азов"
росіяни мали особливе ставлення до представників "Азову". Вони більше цікавилися бійцями полку, оскільки хотіли зібрати багато пропаганди.
Тому, мовляв, була різниця між тим, хто ти – азовець чи морський піхотинець. Про це під час пресконференції розповіли захисники "Азовсталі", які повернулися з полону.
До азовців ставилися особливо
За словами бійця Дениса Чепурка з позивним "Манго", коли росіяни чули назву "Азов" і посаду – відразу проводили більше допитів. Їхньою ціллю було зібрати пропаганду.
Вони запитували у хлопців-нацгвардійців, чи бачили вони, як азовці підривали будинки, чи вбивали людей. Але цього всього не було і хлопці відмовлялися казати це. Ми казали, що бачили, як "Азов" приносив медикаменти, воду та їжу цивільним,
– розповів Чепурко.
Як зазначив захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, позивний якого "Вікіпедія", на допитах до азовців ставилися гірше та запитували про командування.
"Можливо, це пов'язано з тим, що нас змальовують як злочинців. Ставили провокативні питання, наприклад: "Навіщо ви стріляли у цивільних", – наголосив боєць.
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Як захисники Маріуполя пережили полон
Оборонці Маріуполя, які повернулися з полону окупантів, 22 серпня виступили на пресконференції. Вони наголосили, що росія ніколи не виконує домовленостей і не дотримується правил.
Владислав Жайворонок "Вікіпедія" зазначив, що військові не знали про розголос, який зробили українці щодо захисників Маріуполя. росіяни намагалися їх деморалізувати.
"Ми в полоні не знали, що про нас говорять. Все, що ми чули, це те, що ми нікому не потрібні, що про нас забули. Нас наше керівництво та політики забули й ми взагалі їм незручні", – сказав військовий.
Військовий Дмитро Усіченко з позивним "Вишня" розповів, що полон нагадує вакуум. Він чув лише від окупантів: "Ви не потрібні президентові, країні й вашому народу. Вас вб'ють або щось станеться".
"Вони (окупанти – 24 канал) казали завжди, що Україна не дотримується домовленостей. Що нас не хочуть міняти. Завжди вони знаходили причину і винного. Ніколи не скажуть, що винні вони", – додав Дмитро.
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