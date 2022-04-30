Захисники Маріуполя привітали прикордонників із професійним святом: емоційне відео
Джерело:фейсбук Сергія Дейнеки
Прикордонники, які наразі боронять Маріуполь, привітали своїх колег з професійним святом. Вони запевнили, що Україна обов'язково переможе.
Відео поширив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Він зауважив, що захисники увесь час були небагатослівними, адже боролися з російськими окупантами.
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Захисники Маріуполя привітали прикордонників за святом
Дейнеко поширив відео, яке зняли незламні прикордонники з Маріуполя. Разом з іншими українськими захисниками вони стійко захищають місто, попри те, що перебувають в повному оточенні.
"Весь цей час вони були не багатослівні, а боролися, билися та відбивали ворожі атаки. Але до Дня прикордонника, з початком прикордонної доби, вони надіслали своє вітання з професійним святом і запевнили: "Перемога буде за Україною!" Слава мужнім захисникам Маріуполя! Слава мужнім прикордонникам! Слава Україні!", – підсумував голова Держприкордонслужби.
Захисники перед привітанням спільно виконали гімн України.
Ми – прикордонники Донецького прикордонного загону. Перебуваємо у місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста-героя. В цей день хочемо всіх причетних привітати з нашим професійним святом – Днем прикордонника,
– зазначив один з бійців.
Він побажав усім миру та Божої благодаті, а також запевнив, що правда – на нашому боці, тож і перемога буде нашою.
Дивіться відео від захисників Маріуполя:
Яка ситуація у Маріуполі: коротко
- Російські окупанти майже вщент знищили Маріуполь, створивши там гуманітарну кризу. Частина мирних жителів досі перебуває у місті, ховаючись на "Азовсталі".
- За попередніми даними, на заводі є понад 600 поранених, серед яких діти.
- Під час одного з ворожих бомбардувань на "Азовсталі" загинула маленька дівчинка.
- Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН заявив, що евакуація людей, які ховаються на території заводу, – цілком реальна.
Варто подивитися – полк "Азов" показав, як захищає Маріуполь і скільки ворогів знищив