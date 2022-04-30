Захисники Маріуполя привітали прикордонників із професійним святом: емоційне відео

30 квітня 2022 , 01:53
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Джерело:

фейсбук Сергія Дейнеки

Прикордонники, які наразі боронять Маріуполь, привітали своїх колег з професійним святом. Вони запевнили, що Україна обов'язково переможе.

Відео поширив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Він зауважив, що захисники увесь час були небагатослівними, адже боролися з російськими окупантами.

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Захисники Маріуполя привітали прикордонників за святом

Дейнеко поширив відео, яке зняли незламні прикордонники з Маріуполя. Разом з іншими українськими захисниками вони стійко захищають місто, попри те, що перебувають в повному оточенні.

"Весь цей час вони були не багатослівні, а боролися, билися та відбивали ворожі атаки. Але до Дня прикордонника, з початком прикордонної доби, вони надіслали своє вітання з професійним святом і запевнили: "Перемога буде за Україною!" Слава мужнім захисникам Маріуполя! Слава мужнім прикордонникам! Слава Україні!", – підсумував голова Держприкордонслужби.

Захисники перед привітанням спільно виконали гімн України.

Ми – прикордонники Донецького прикордонного загону. Перебуваємо у місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста-героя. В цей день хочемо всіх причетних привітати з нашим професійним святом – Днем прикордонника,
– зазначив один з бійців.

Він побажав усім миру та Божої благодаті, а також запевнив, що правда – на нашому боці, тож і перемога буде нашою.

Дивіться відео від захисників Маріуполя:

 

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Автор: Ольга Котів