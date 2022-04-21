Захисники Одеси вигадали "цікавинки" для зустрічі можливого російського морського десанту

Захисники Одеси за необхідності готові зустрічати російський морський десант. Для цього вони вже підготували "цікавинки".

Про це у своєму черговому відеозверненні повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. За його словами, станом на вечір 21 квітня в області все спокійно і не було обстрілів.

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Він розповів про те, що окупанти запустили у мережу ще один абсурдний фейк. Мовляв, біля берегів Одеси планують затопити танкер з мазутом. За версією ворога, це потрібно для того, щоб плівка мазуту покрила поверхню води і завадила висадці російського десанту. Пропагандисти говорять, що заходи з реалізації цього "плану" вже розпочали.

Марченко висміяв вигадки окупантів, зауваживши, що за час війни ще не чув більшого безглуздя.

Але запевняю російських загарбників, що спільно з командуванням Військово-морських сил ми вже вигадали значно цікавіші речі для зустрічі морського десанту, після якої вони особисто зможуть передати вітання морякам з крейсеру "Москва",

– сказав голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Вечірнє звернення Максима Марченка: дивіться відео

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