Танки, піхота та висадка десанту, – захисники розповіли про масований штурм "Азовсталі"

Окупанти 3 травня почали штурмувати "Азовсталь". Азовці кажуть, що роблять все можливе, аби відбити атаку. Проте необхідно евакуювати звідси цивільне населення.

Про це у терміновому зверненні розповів заступника командира полку "Азов" – капітан Святослав Паламар. Він зазначив, що протягом цілої ночі 3 травня ворог гатив по території "Азовсталі" із корабельної та ствольної артилерій, а також скидав на завод надважкі авіаційні бомби.

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Всю ніч "Азовсталь" інтенсивно обстрілювали та бомбили

Унаслідок цього загинули 2 цивільних жінок, близько 10 осіб тримали поранення.

Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу – за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту з катерів та великої кількості піхоти,

– розповів оборонець "Калина".

Захисники Маріуполя роблять все можливе, аби відбити ворожий штурм. Проте Паламар закликав: необхідно зробити все можливе задля евакуації цивільного населення з "Азовсталі". "Калина" зазначив, що людей мають перевезти на територію Запорізької області, яка підконтрольна Україні.

Дивіться звернення заступника командира полку "Азов":

Про початок штурму стало відомо ще вранці

Зазначимо, що ЗМІ повідомили про спроби прорватись на "Азовсталь" ще вранці 3 травня. Згодом цю інформацію підтвердили і самі українські воїни. Оборонці вимагають негайно ввести режим припинення вогню, аби продовжити евакуацію цивільного населення.

Ще 21 квітня під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу Володимир Путін скасував штурм "Азовсталі". Мовляв, "не варто наражати на небезпеку" російських військових. Натомість глава Кремля наказав блокувати завод, "аби там муха не пролетіла".