Захисники Запоріжжя показали, як палає техніка росіян

28 квітня 2022 , 10:37
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Джерело:

фейсбук Територіальної оборони ЗСУ

64 добу Україна мужньо протистоїть російській агресії. Наші захисники завдають ворогу значних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Так, захисники Запоріжжя, де окупант намагається здійснювати наступ, знищили деяку з їх техніки, й показали це на відео.

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Захисники Запоріжжя показали, як палає техніка росіян​

Зокрема, вони знищили 1 танк та 2 БМП російських загарбників.

Результат взаємодії артилеристів Сухопутних військ ЗСУ та розвідників Сил ТрО ЗСУ, які разом діють у складі Сил оборони Запорізького краю,
– йдеться у повідомленні. 

Дивіться відео:

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Автор: Марта Касіянчук