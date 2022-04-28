Захисники Запоріжжя показали, як палає техніка росіян
28 квітня 2022 , 10:37Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Територіальної оборони ЗСУ
64 добу Україна мужньо протистоїть російській агресії. Наші захисники завдають ворогу значних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.
Так, захисники Запоріжжя, де окупант намагається здійснювати наступ, знищили деяку з їх техніки, й показали це на відео.
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Захисники Запоріжжя показали, як палає техніка росіян
Зокрема, вони знищили 1 танк та 2 БМП російських загарбників.
Результат взаємодії артилеристів Сухопутних військ ЗСУ та розвідників Сил ТрО ЗСУ, які разом діють у складі Сил оборони Запорізького краю,
– йдеться у повідомленні.
Дивіться відео: