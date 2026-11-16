Частина коштів на захист підстанцій Київщини пів року лежала на рахунках обласної адміністрації без руху. Підрядники отримали лише частину виділених фінансів, а загальна вартість захисту сягає 2,4 мільярда гривень.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів колишній заступник міністра відновлення Руслан Олійник.

Що робили із грошима?

Олійник заявив, що держава виділила 1,1 мільярда гривень на безпеку енергетичних об'єктів. Проте станом на 13–14 жовтня чотирьом підрядникам перерахували лише близько 600 мільйонів гривень авансів.

"На ці кошти не закуповувались матеріали, на ці кошти не закуповувалось паливо", – заявив Олійник про гроші, які, за його словами, залишалися без руху.

Він також стверджує, що порушував питання використання цих коштів з міністром розвитку громад та територій Миколою Калашником. Проте той нібито відповів Олійнику, що це "не його справа".

Раніше Калашник заявляв, що зведення захисних споруд для 26 підстанцій Київщини готове лише на 55%. Через затягування робіт Київська ОВА передала об'єкти Агентству відновлення, яке тепер має завершити будівництво та перевірити використання коштів.