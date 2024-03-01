1 березня президент Зеленський зустрівся з Марком Рютте в Харкові. Голова держави сказав, як гарантувати безпеку міста, яке весь час зазнає обстрілів. Ідеться не про збільшення ППО.

Харків – прикордонне місто, яке весь час зазнає обстрілів, найчастіше балістикою з боку Бєлгородської області. Питання посилення захисту цього населеного пункту президент Зеленський порушив під час спільної пресконференції з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Треба посунути лінію фронту

Голова держави зауважив, що, певна річ, аби убезпечити місто від ракетних обстрілів, треба посилити ППО в Харкові та області. Однак самого зміцнення протиповітряної оборони, на думку президента, недостатньо.

За його словами, треба відсунути лінію фронту якнайдалі від Харкова. Зеленський наголосив, що, коли не відтиснути росіян якомога далі, захистити місто буде складно, навіть якщо його посилити ще системами сучасної ППО.

Чи безпечно повертатися в Харків

У Зеленського спитали, чи, на його думку, безпечно місцевим жителям повертатися до рідного міста. Президент зазначив, що не вважає Харків настільки захищеним, щоб він міг радити людям повертатися.

Коли ми будемо потужно захищені, обов’язково будуть сигнали від мене і від наших військових передусім,

– наголосив голова держави.

Чи можливий повторний наступ на Харків

На початку січня низка західних ЗМІ написала про те, що росіяни готують масштабний наступ на Харків. Про це, зокрема, ішлося в матеріалі The Telegraph. За даними видання, російські наступальні дії в Харківській області мали б початися 15 січня.

Російські пропагандисти підживлювали тривожні повідомлення в ЗМІ закликами створити з Харківщини "буферну зону" для захисту Бєлгородської області. Задля цього, мовляв, окупанти мають просунутися вглиб на 15 кілометрів від кордону.

В Інституті вивчення війни заперечували наявність сил у російського війська здійснити масштабну операцію на Харківщині. Однак там не відкинули точкових штурмів в області задля того, аби відволікти українські підрозділи від Куп'янського напрямку, який противник безперервно атакує з осені.