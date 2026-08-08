Росіяни планують фінансувати захист автотрас від БпЛА коштом дорожніх фондів

Російське мінтранс пропонує дозволити використовувати кошти дорожніх фондів для захисту трас від атак БпЛА. Проєкт передбачає фінансування захисних споруд і ліквідації наслідків ударів.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про новий "проєкт" окупантів?

Мінтранс Росії запропонувало дозволити використовувати кошти дорожніх фондів для захисту трас від атак БпЛА.

Гроші планують спрямовувати на встановлення захисних споруд і ліквідацію наслідків повітряних ударів під час ремонту та утримання доріг.

Окупанти заявляють, що нові заходи мають підвищити безпеку людей і зменшити збитки для бізнесу, який залежить від стабільної роботи транспортної інфраструктури.

Російські ЗМІ зазначили, що питання компенсацій за пошкодження від падіння дронів залежатимуть від регіону та масштабів збитків. Виплати нібито можуть отримувати громадяни за пошкоджене майно та здоров’я, а компанії – через регіональну владу або страхування.

Останні новини про атаки ЗСУ по Росії

Українські військові завдали ударів по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії та кораблях берегової охорони ФСБ у тимчасово окупованій Керчі.

Внаслідок атаки на Ярославському НПЗ спалахнули масштабні пожежі, а російські кораблі зазнали пошкоджень.

Також у Генштабі розповіли, що у середу, 5 серпня, під ударом опинився нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл", який розташований у місті Уфа Республіки Башкортостан. На території цього підприємства зафіксували ураження, які призвели до масштабної пожежі.

В ніч на 6 серпня був атакований нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у місті Ярославль. На території підприємства зафіксували три осередки пожежі. Масштаби руйнувань уточнюють.