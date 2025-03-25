Захист вкладників банків та інвесторів посилять – новий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким планується суттєво поліпшити систему гарантування вкладів фізосіб та зменшити кількість ліквідацій неплатоспроможних банків.

Проєкт №13007 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування" пропонує заповнити низку законодавчих прогалин на виконання зобов'язань України у межах співпраці з МВФ, інформує 24 Канал.

Цікаво Борги збанкрутілих банків перед вкладниками визнаватимуться автоматично

Зокрема, ширше застосовувати способи врегулювання неплатоспроможних банків без їхньої повної ліквідації.

Як повідомляє Цензор.Нет, законопроєкт пропонує кращі умови для потенційних інвесторів, які б хотіли повністю чи частково прийняти активи та пасиви збанкрутілого банку та продовжити обслуговувати його клієнтів, як це було нещодавно реалізовано щодо "Комінвестбанку". Зокрема, пропонується надати таким інвесторам більше часу для участі у конкурсах Фонду з виведення банків та створити можливість об'єднання кількох способів врегулювання в одному банку, що має стимулювати інтерес до конкурсів з боку середніх та невеликих банків.

Ці кроки дозволять значно ширше застосовувати такі способи виведення збанкрутілих банків з ринку як продаж всього банку інвестору, створення перехідного "bridge" банку, повна або часткова передача активів та зобов'язань приймаючому банку. Ці способи дозволяють повертати на ринок активи таких банків, тоді як на сьогодні через складність законодавства неплатоспроможні банки найчастіше ліквідуються.

Закон посилює захист вкладників і кредиторів банків. Захист вкладників і кредиторів і є першочерговим завданням Фонду. Для цього, ФГВФО повинен мати ефективні та дієві інструменти вирішення проблем неплатоспроможних банків, адже це ключовий елемент збереження довіри вкладників до роботи усієї банківської системи... Тому його ухвалення є важливим кроком для збереження довіри та фінансової стабільності країни,

– розповів Руслан Гриценко, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України.

Також, за законопроєктом №13007, вимоги усіх фізосіб за вкладами, крім пов'язаних з банком, будуть визнані автоматично та не потребуватимуть заявлення вимог.

Водночас, як повідомляє Цензор з посиланням на НБУ, "цей законопроєкт не спрямований на зміну функцій Національного банку та стосується удосконалення положень Закону в частині реалізації наявних повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

За словами економіста Еріка Наймана, пропоновані законодавчі зміни захистять вкладників і зміцнять банківський сектор шляхом посилення відповідальності акціонерів.

Крім того, законопроєкт 13007 передусім посилює захист від російських власників банків, адже важливо не допустити їх у банківський сектор України. Якщо дивитися з іншого ракурсу, запропоновані зміни обмежують доступ до інформації щодо банку, який ліквідується, що не дає можливості спекулювати цією інформацією,

– зауважив аналітик Андрій Шевчишин.

Законопроєкт поданий Головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та підтриманий, серед інших, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів та Державною податковою службою.

Ухвалення законопроєкту дозволить знизити ризики відтоку коштів з банківської системи, пожвавить участь банків у врегулюванні неплатоспроможних банків та посилити стійкість банківської системи.