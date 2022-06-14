На Заході – прохолода, на Сході – грози: прогноз погоди на 15 червня

Погода в Україні у середу, 15 червня, буде сонячною у більшості українських регонів. Лише у кількох східних областях метеорологи прогнозують опади та грози.

Опади обіцяють на Запоріжжі, Луганщині, Донеччині та Харківщині. У решті областей має бути сонячно, щоправда, на небі можуть з'являтись хмари.

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У західних областях – незначне похолодання

15 червня стовпчики термометрів в Україні не піднімуться вище позначки +30 градусів. Найтепліше буде на Миколаївщині та Херсонщині – +26...+28. Майже так само повітря прогріється в Криму, Одеській області та на Луганщині – +25...+27.

Незначне похолодання – в західних областях. У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях буде лише +18...+20. На решті українських територій температура коливатиметься у межах +20...+26 градусів.

Синоптики попередили про небезпеку

У Києві опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +24...+26 градусів. Вітер – західний, швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

В Укргідрометцентрі кажуть, що 15 червня в східних та південно-східних областях можливі грози, град та шквали. Швидкість вітру може сягати 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності І – жовтий.

Також протягом 15 – 17 червня в Україні, окрім західних та частини східних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко написала, що атмосферний фронт минає Україну. Отож періодичні грозові дощі залишаться лише на Сході України. Діденко припускає, що незначні локальні дощі в середу можуть бути і в західних областях.

На решті території України 15-го червня антициклон David із Західної Європи, який вже збирається до нас у гості, зумовить суху сонячну погоду. Вітер очікується північно-західний, помірний,

– зауважила Діденко.

Прогноз погоди у містах України 14 червня

Ужгород – +22...+24;

Львів – +18...+20;

Івано-Франківськ – +18...+20;

Тернопіль – +18...+20;

Чернівці – +21...+23;

Хмельницький – +20...+22;

Луцьк – +20...+22;

Рівне – +20...+22;

Житомир – +22...+24;

Вінниця – +22...+24;

Одеса – +25...+27;

Миколаїв – +26...+28;

Херсон – +26...+28;

Сімферополь – +25...+27;

Кропивницький – +24...+26;

Черкаси – +24...+26;

Чернігів – +23...+25;

Суми – +24...+26;

Полтава – +24...+26;

Дніпро – +25...+27;

Запоріжжя – +24...+26;

Донецьк – +23...+25;

Луганськ – +25...+27;

Харків – +24...+26;

Київ – +24...+26.

Погода в Україні на 15 червня / Карта Укргідрометцентру