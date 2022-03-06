Захопити Київ без тотального знищення авіацією неможливо, – ветеран війни Остальцев
Росія планувала "взяти" Київ за один день, однак плани провалились, адже Збройні сили України дають гідну відсіч. В окупантів немає жодного шансу захопити Київ.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев. Він, як і більшість українців, вірить у перемогу.
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"Взяти Київ на сьогодні штурмом – я не бачу… Хоч я і не військовий стратег великий, але у мене є розуміння, що захопити столицю без повного і тотального її знищення авіацією – неможливо", – зазначив Остальцев.
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Вні запевнив, що у росіян не вистачить ні техніки, ні людей.
Враховуючи їхній моральний дух – це взагалі окрема історія. Їм "навалює" зараз по всіх фронтах,
– заявив ветеран.
Остальцев наголосив, що наше завдання – допомагати армії і берегти цивільних. "Це наш основний ресурс, наші люди, наші громадяни", – підсумував він.
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