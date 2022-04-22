На захоплених територіях окупанти розстрілюють цивільних та волонтерів, – Генштаб

Російські окупанти не надто переймаються Женевською конвенцією, де передбачено захист цивільного населення під час війни. Навпаки, їхні дії спрямовані на фактичне винищення українського народу.

На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти наближають гуманітарну кризу. Ворожі підрозділи здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України.

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Також росіяни займаються вже традиційним для них мародерством, грабуючи мирне населення. При цьому цивільні не можуть вільно пересуватися.

За даним Генштабу ЗСУ, є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів на тимчасово окупованих територіях.

Перед тим інформацію про розстріл волонтерів підтвердили у Головному управлінні розвідки. Там загарбники заблокували всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району (Харківська область) та заборонили провезення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Виїзд можливий виключно на територію Росії. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтерів, які намагаються доставити допомогу – розстрілюють. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з містечка Шевченкове.

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