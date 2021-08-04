"Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін, – відео

Невідомий чоловік зранку 4 серпня зайшов з гранатою у будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що він вже висмикнув чеку.

Чоловік вимагає, аби його впустили всередину будівлі. В іншому разі – він погрожує підірвати гранату.

Заходь бл*ть, за**али! Я зараз її відпущу! (гранату – 24 канал) Пішли зі мною! Я живим не піду звідси, я сяду на 10 років,

– вигукував чоловік.

На відео чути, що охорона закликає чоловіка заспокоїтися та запевняє, що усі проблеми можна вирішити спокійно. Однак той на їхні слова не реагує.

Невідомий прийшов до Кабміну з гранатою: відео

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