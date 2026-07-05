Поки Путін "захоплював" Костянтинівку, ЗСУ записали відео з кожного куточка міста

Українські військові оприлюднили відео з різних районів Костянтинівки Донецької області після заяв Путіна про нібито захоплення міста. Захисники наголошують, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони, а російська сторона вкотре хоче видати бажане за дійсне.

Про це наголосили у 19-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ. Раніше аналогічні заяви Кремля вже спростували Генеральний штаб ЗСУ, президент Володимир Зеленський та аналітики Інституту вивчення війни.

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Що відомо про ситуацію у Костянтинівці?

У корпусі наголосили, що Росія продовжує використовувати інформаційні маніпуляції як один з елементів війни, поширюючи неправдиві повідомлення про ситуацію на фронті.

Заяви про нібито захоплення Костянтинівки – це черговий інформаційний фейк, покликаний створити ілюзію успіхів на тлі величезних втрат особового складу та провалу спроб досягти поставлених цілей. Реальність інша,

– йдеться в описі до оприлюдненого відео.

Ситуація у Костянтинівці: дивіться відео

Українські військові підкреслили, що Костянтинівка залишається під повним контролем Сил оборони України. Водночас вони підтвердили, що російські окупанти продовжують намагатися проникати до міста невеликими штурмовими та диверсійними групами.

"Противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак такі дії своєчасно виявляються, а ворог систематично знищується українськими захисниками", – повідомили у 19-му армійському корпусі.

У підрозділі також закликали українців не довіряти російській пропаганді та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Про неправдивість заяв російського керівництва повідомили й аналітики американського Інституту вивчення війни. За оцінкою експертів, російська присутність у Костянтинівці обмежується лише окремими невеликими диверсійно-розвідувальними групами, які діють між українськими позиціями. Це не свідчить про встановлення контролю над містом чи зміну оперативної ситуації.

Аналітики зазначають, що Кремль регулярно використовує подібні інформаційні заяви для створення враження про значні успіхи російської армії, навіть якщо вони не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяви російського диктатора, назвавши їх брехнею.

Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів,

– написав глава держави.

Звідки з'явилися заяви про "захоплення" Костянтинівки?

Пізно ввечері 3 липня Володимир Путін провів зустріч із начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасимовим та іншими представниками військового командування.

Під час неї російський диктатор заявив про нібито повне захоплення Костянтинівки, а також оголосив про так зване "звільнення" всієї Луганської області та "значне просування" російських військ на Донеччині. Втім уже наступного дня ці твердження були спростовані українською стороною.

У Генеральному штабі ЗСУ та оперативно-стратегічному угрупованні військ "Схід" наголосили, що українські сили продовжують утримувати Костянтинівку та вести бої проти російських підрозділів, які намагаються проникнути в місто.