Захоплення пошти у Харкові: підозрюваний розповів про мотив злочину

Володимир Безух, який 30 грудня захопив будівлю Укрпошти в Харкові, заявив у суді, що не хотів брати людей у заручники.

Сьогодні, 31 грудня, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який напередодні захопив відділення Укрпошти і заручників у ньому. За рішенням суду, це – 60 днів утримання під вартою, без можливості внести заставу.

Сам підозрюваний заявив, що не мав наміру брати людей у заручники, передає Mediaport.

Слідчі кажуть, що поліція частину заручників звільнила. Було не так. Я не хотів їх брати в заручники взагалі. Відпустив дітей, жінок, бабусь. Я не знаю, чого він (заручник) на мене накинувся,

– сказав Безух.

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Також, прокурор Чуб розповів, як заручники схопили загарбника. Серед заручників був один чоловік, років 30-ти, він сам вирішив скрутити загарбника, скориставшись, за припущенням прокурора, його втомою. Дві жінки-співробітниці зрозуміли швидко і почали бити зловмисника – стільцем і вазою.

Перед судом журналісти запитали Безуха про мотиви його вчинку, проте той не відповів. Говорив тільки: "Ви не зрозумієте".

Нагадаємо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив. Ввечері спецпризначенці штурмом взяли будівлю і затримали підозрюваного.