У захопленому Мелітополі росіяни викрали консула Болгарії

Росіяни продовжують діяти терористичними методами. Їхніми мішенями стають не лише мирні українці – вони готові викрадати навіть дипломатів.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни влаштували терор бізнесменів та мирного населення. Окрім того, ворог широко практикує викрадення людей та вимагає за їх звільнення винагороду.

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Викрадення почесного консула Болгарії

Як повідомив в ефірі національного телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, викрадення людей стало для окупантів звичною справою, передає 24 канал.

Їхніми жертвами стають бізнесмени, активісти та навіть дипломати.

Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії,

– заявив Федоров.

Раніше лунала інформація про те, що в Мелітополі діє потужний партизанський рух. Українцям вдалося ліквідувати в окупованому місті понад 100 російських солдатів.

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