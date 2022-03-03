Захоплююся жителями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя, – Зеленський про опір українців

Володимир Зеленський у своєму зверненні відзначив опір українців у Конотопі, Баштанці, Енергодарі та Мелітополі. Глава держави наголосив, що захоплюється відважністю наших громадян.

Глава держави підкреслив, що мирні мешканці багатьох міст дають серйозну відсіч окупантам. Вони перекривають для них усі можливі шляхи і таким чином спиняють техніку агресора.

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Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя, інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи ім все,

– наголосив президент.

Зеленський аідкреслив, що виходити проти ворожої техніки для мирних мешканців небезпречно, однак це мужній вчинок.

Також президент наголосив, що окупанти лише тимчасово займають деякі населені пункти, і ми неодмінно проженемо їх з ганьбою. Зеленський підкреслив, що ворожі війська більше схожі не на "солдатів наддержави", а на дітей.

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