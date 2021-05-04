Захворюваність зростає, але заразитись не бояться: опитування українців щодо СOVID-19

Українці вважають, що захворюваність COVID-19 активно зростає. Водночас заразитись коронавірусом боїться лише незначна частина респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив 13 – 15 квітня 2021 року всеукраїнське опитування громадської думки. Учасниками опитування стали 2 001 людина.

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Чи бояться українці заразитись

Респондентів попросили оцінити ризики інфікування коронавірусом у своїй сім'ї у наступні 6 місяців. Серед опитаних 37% відповіли, що вважають ризик низьким, 35% – середнім, а 15% оцінюють ризик, як високий.

Схоже опитування КМІС провів у березні 2021 року. Тоді низький ризик інфікування вбачали 31% опитаних, середній – 39% та 16% оцінювали можливість заразитись високо.

Як змінюється ситуація з коронавірусом в Україні

Респондентів також опитали, як останнім часом, на їхню думку, змінюється рівень захворюваності на коронавірус в Україні. Майже 58% опитаних вважають, що кількість нових випадків зростає, однак 19,5% вірять, що інфікування знижуються.



Порівняння відповідей у березні та квітні 2021 року / Графік КМІС