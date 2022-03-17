Закарпатець, який втратив ноги на заробітках, добровольцем пішов на війну

Закарпатець Василь Штефко вирішив воювати проти російського агресора. Не завадило 55-річному добровольцю те, що у нього немає обох ніг.

Без ніг Василь залишився ще у 2004 році. Тоді чоловік був на заробітках в Росії.

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У військкоматі чоловік сказав неправду

У військкоматі чоловік сказав неправду: мовляв, має лише один протез, а інша нога – здорова. Василь потрапив у роту вогневої підтримки 128-ї гірсько-штурмової бригади. Він – на фронті

Василь Штефко із Кушниці прийшов у 128-му бригаду, щоб бити росіян, котрі самі перетворилися на загарбників, руйнують нашу інфраструктуру, вбивають мирних людей і поводяться гірше нацистів,

– повідомив майор Ярослав Галас.

Доброволець каже, коли побачив, що відбувається, протягом 2 діб не міг спати. отож зібрав речі та пішов у військкомат. Допомогли і навички: досвід в армії та вміння поводитись зі зброєю. Також Василь – гарний водій.

Батько Василя теж збрехав під час війни

Закарпатець каже, що його батько вчинив так само, як він, під час Другої світової. Тоді ще юнак сказав, аби дозволили воювати, що йому виповнилось 18, а насправді було лише 15.

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Вдома на українського захисника чекають дружина та донька. Вони дуже за нього хвилюються, проте і неймовірно пишаються.