Закарпатська й Львівська області створили спільний чатбот для допомоги переселенцям

Закарпатська обласна військова адміністрація разом із Львівською ОВА запустили чатбот "Прихисти українців" для підтримки громадян, які були змушені евакуюватись із місць ведення бойових дій.

Цей бот допоможе внутрішньо переміщеним особам знайти контакти львів'ян та закарпатців, які готові прихистити їх. Влада областей просить усіх небайдужих надати житло тим, хто цього потребує.

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Щоб долучитися до чатбота, потрібно заповнити форму: надати коротку інформацію про себе, своє місцезнаходження та кількість людей, яким зможете допомогти.

Посилання на чатбот:

У чатботі переселенці можуть знайти притулок на Львівщині чи Закарпатті / Скриншот

Зазначається, що всю зібрану в боті інформацію, зокрема персональні дані, видалять після завершення воєнного стану.

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