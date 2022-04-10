Закарпатський штурмовий легіон показав свої будні у відео

Українські військові продовжують впевнено тримати оборону у війні проти російських загарбників. На захисті територіальної цілісності України стоїть і Закарпатський легіон.

Українські військові штурмують ворога

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада опублікувала у фейсбуці відео, як тривають їх будні на фронті. Наші захисники знищують російських окупантів з різного типу озброєння.

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Закарпатський легіон лускає ворога, як насіння, що демонструє на відео. Українські військові заявляють, що штурмують і перемагають ворога.

Відомо, що Закарпаття дало Україні багато талановитих футболістів. Українські військові не забувають про улюблену гру та навіть на фронті знаходять час, щоб буцати м'яч.

Дивіться відео Закарпатського легіону з фронту

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