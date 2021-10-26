Може стати наймолодшою матір'ю: на Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка, – журналіст

Дівчинка ромської національності завагітніла в 11 років. Незабаром вона повинна народити, і відтак може стати наймолодшою матір'ю в Україні.

Дівчина повинна народити наприкінці листопада чи на початку грудня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів місцевий журналіст.

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Дитина вагітна в 11 років

Як розповів Михайло Папіш, вагітна входить до ромської громади з села Гаті на Берегівщині. Журналіст, посилаючись на свої джерела у районній лікарні, зазначає, що вагітність дівчини протікає добре.

Втім, журналіст дещо сам собі суперечить: на початку допису він зазначив, що дівчина буде наймолодшою матір'ю в Україні. Трохи ж нижче, він зазначив, що подібні випадки вже траплялися в Україні.

Такої юної матері ні в Берегові, ні загалом у Закарпатській області не пам'ятають. Хоча в інших регіонах країни й світу аналогічні випадки траплялися,

– написав Михайло Папіш.

Користувачі обурені з тону оповіді журналіста

У коментарях до допису журналіста користувачі зазначають, що журналіст вибрав надто саркастичний тон для оповіді. До того ж він назвав дитину "мати-циганочка дуже красива". Натомість йому закидують, що варто б було розповісти про кримінальну відповідальність за зґвалтування неповнолітньої і відсутність батьківського догляду над дитиною.

Ось деякі коментарі до допису Михайла Папіша:

Здається, ми переходимо межу... Хіба можна про такі речі писати з захопленням?! Називати дитину - красива "мати-циганочка"?! Це неприпустимо.

Це просто якась дикість, а не сенсація!

Кошмар....ужас....11 років .....ну Ви даєте дядя Міша про таке писати та ще із захопленням......це ж кримінальна справа.....

А де у Вашій історії про 2 кримінальні справи: зґвалтування неповнолітньої та неналежне виконання батьківських обов'язків? У такому віці дитина, будь-якої національності, має ходити до школи і гратись в ляльки.

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У квітні 2021 року до поліції звернулися медики, які розповіли про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина. Правоохоронці відкрили кримінальну справу про зґвалтування неповнолітньої.

Досудове розслідування вже завершили, а справу скерували до суду.

У серпні 2019 року у Запорізькій області хлопець зґвалтував 12-річну дівчинку. Згодом вона народила дитину. Батьком теж виявився неповнолітній, це був друг брата дівчинки.

Повний текст публікації Михайла Папіша:

Сенсаційно!

СКОРО БЕРЕГІВСЬКА ГРОМАДА ПРОСЛАВИТЬСЯ НАЙМОЛОДШОЮ МАМОЮ НА УКРАЇНІ

При благополучному збігові всіх об'єктивних і суб'єктивних обставин, таку неординарну подію чекають наприкінці листопада або в перших числах грудня. Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна мешканка циганської народності з Гаті, де також є поселення ромів. Анонімні джерела у райлікарні, яким довіряємо, повідомляють: майбутня мати-циганочка дуже красива, а вагітність "протікає" згідно відповідних медичних правил і певних гінекологічних нюансів. Такої юної матері ні в Берегові, ні загалом у Закарпатській області не пам'ятають.



Хоча в інших регіонах країни й світу аналогічні випадки траплялися. Дай Бог, аби в цій сенсаційній берегівській материнсько-родильній історії все завершилося добре (ф о т о взято з І н т е р н е т у). Хоча одинадцятирічна мати -- це щось неймовірно, навіть коли взяти, що роми до цих інтимно-статевих питань "дозрівають" швидше, ніж інші соціальні групи населення. Не залишається нічого іншого, як побажати здоров'я майбутнім матері та дитині. А ще: скинутися грошима та придбати їм дитячі іграшки. Як вам, друзі, така ідея?

Жарт жартом, а висновки мусимо робити серйозні. Думаю, що розбір польотів попереду...