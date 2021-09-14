На Закарпатті авто на смерть збило хлопчика на велосипеді
Джерело:поліція Закарпаття
Неподалік села Гребля Закарпатської області ввечері 13 вересня трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля наїхав на 13-річного велосипедиста. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.
Деталі трагедії
ДТП трапилася близько 22:20 недалеко від Іршави. У поліцію подзвонив водій автомобіля Volkswagen.
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30-річний мешканець Іршави розповів, що наїхав на велосипедиста.
За показами водія 13-річний хлопчик раптово почав переїжджати дорогу,
– розповіли у поліції.
Вони додали, що керманич був тверезий на момент аварії.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Необхідні експертизи вже призначили.
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