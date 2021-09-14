На Закарпатті авто на смерть збило хлопчика на велосипеді

Неподалік села Гребля Закарпатської області ввечері 13 вересня трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля наїхав на 13-річного велосипедиста. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

Деталі трагедії

ДТП трапилася близько 22:20 недалеко від Іршави. У поліцію подзвонив водій автомобіля Volkswagen.

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30-річний мешканець Іршави розповів, що наїхав на велосипедиста.

За показами водія 13-річний хлопчик раптово почав переїжджати дорогу,

– розповіли у поліції.

Вони додали, що керманич був тверезий на момент аварії.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Необхідні експертизи вже призначили.



На Закарпатті 13-річний хлопчик загинув під колесами автомобіля

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