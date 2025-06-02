Депутат із Закарпаття підтримував Путіна та агресію проти України і хотів виїхати до Росії

На Закарпатті оголосили підозру депутату, який називав росіян "братами" і не бажав воювати проти них. Він публічно підтримав агресію Росії проти України.

Депутат також прихильно ставився до Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ в Закарпатській області.

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СБУ затримали закарпатського депутата, що підтримував Росію

Служба безпеки України повідомила про підозру депутату однієї з селищних рад у Берегівському районі Закарпатської області, який відкрито підтримував країну-агресора та її лідера Владіміра Путіна. Він також поширював кремлівські наративи про мирні переговори.

Місцевий обранець публічно у своєму дописі в соцмережах заявив, що в разі мобілізації відмовиться брати зброю в руки проти "братського" російського народу. Крім того, він не приховував свого бажання виїхати до Росії.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.