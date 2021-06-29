На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги
Джерело:"Суспільне"
На Закарпатті діти ромської національності вночі проти 28 червня закидали карету швидкої допомоги камінням. На щастя, ніхто з медиків не постраждав.
Медики надавали допомогу хворому
Інцидент трапився близько 1 години ночі у селі Білки Хустського району. Про це розповіла начальниця Іршавської станції екстреної медичної допомоги Оксана Кинів
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Місцеві мешканці звернулися за допомогою до медиків та викликали "швидку". Поки лікарка перебувала у приміщенні й надавала людям медичну допомогу, представники ромської національності кидали каміння в автомобіль.
Невідомі пошкодили задні двері авто й розбили переднє вікно "швидкої". Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень,
– розповіла Кинів.
Коли на місце події приїхала поліція, діти вже втекли. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Кримінальну справу не відкривали.
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