На Закарпатті відновили роботу громадського транспорту

На Закарпатті вирішили відновити роботу громадського транспорту, яку обмежили через карантин. Відповідне рішення 5 квітня схвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.
Джерело:Закарпатська ОДА
Роботу громадського транспорту на Закарпатті зупинили 23 березня. Втім з 6 квітня він знову почне курсувати.
До теми "Перебуваємо на межі": Закарпаття може вийти з червоної зони карантину
Дозволити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень міськими автобусними маршрутами у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні,
– мовиться у повідомленні.
До речі, раніше заборону на роботу транспорту продовжували кілька разів. Тепер її скасували, однак залишили одне обмеження – перевозити пасажирів можна лише на сидячих місцях.
Крім того, на засіданні вирішили надати місцевим комісіям можливість самостійно посилювати карантин на місцях.
Ситуація з коронавірусом на Закарпатті
- 8 березня в області почали діяти обмеження червоної зони. Тоді лікарні, які приймають хворих на COVID-19, були заповнені на 100%.
- За добу 4 квітня коронавірусом на Закарпатті заразилися 165 людей, щеплення зробили лише 20 осіб.
- Водночас 5 квітня стало відомо, що ситуація на Закарпатті вже покращилася. Найближчим часом регіон може перейти у помаранчеву зону.