На Закарпатті відновили роботу громадського транспорту

На Закарпатті вирішили відновити роботу громадського транспорту, яку обмежили через карантин. Відповідне рішення 5 квітня схвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

Роботу громадського транспорту на Закарпатті зупинили 23 березня. Втім з 6 квітня він знову почне курсувати.

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Дозволити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень міськими автобусними маршрутами у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні,

– мовиться у повідомленні.

До речі, раніше заборону на роботу транспорту продовжували кілька разів. Тепер її скасували, однак залишили одне обмеження – перевозити пасажирів можна лише на сидячих місцях.

Крім того, на засіданні вирішили надати місцевим комісіям можливість самостійно посилювати карантин на місцях.

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