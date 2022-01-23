На Закарпатті лавина зійшла на групу туристів: є постраждала
Джерело:ДСНС
У горах на Закарпатті сталася надзвичайна ситуація. 23 січня там зійшла лавина. Сталося це якраз під час спуску з гори групи туристів.
Як розповіли надзвичайники, 23 січня о 11:18 вони отримали сигнал SOS. З'ясувалося, що на полонині Боржава лавина засипала групу туристів.
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У сніговій пастці опинилися 5 осіб. І хоча на момент прибуття рятувальників туристи відкопались самостійно, одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребувала транспортування.
На допомогу прийшли гірські рятувальники села Нижні Ворота та Пилипець. Загалом до порятунку залучили 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв'язок з туристами присутній.
Район, в якому сталося сходження лавини / Фото ДСНС
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