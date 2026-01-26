На Закарпатті медики "швидкої" долали снігові кучугури пішки, поспішаючи на пологи
- Медики швидкої допомоги на Закарпатті дісталися до породіллі пішки через снігові кучугури, коли їхнє авто застрягло в снігу.
- Завдяки зусиллям двох бригад пологи пройшли успішно вдома у жінки, і мама з новонародженим доставлені до лікарні, де почуваються добре.
На Закарпатті медики швидкої допомоги, яка поспішала на пологи, долали снігові кучугури пішки. Через розмиті дороги та глибоку ожеледь медичне авто Mercedes Sprinter загрузло у сніговій каші у віддаленому районі міста.
Що відомо про медиків, які поспішали на пологи через снігові кучугури?
Працівники Дарина та Василь не стали чекати на евакуатор, коли медичне авто Mercedes Sprinter загрузло у сніговій каші у віддаленому районі міста. Вони схопили реанімаційні набори, акушерські сумки та рушили до будинку породіллі пішки через замети.
Диспетчерська служба спрацювала на випередження, і спрямувала на підмогу повнопривідну бригаду № 1000, яка була неподалік. Завдяки об'єднаним зусиллям двох бригад, пологи пройшли успішно прямо вдома у жінки.
Вже за 5 хвилин після прибуття підкріплення кімнату сповнив гучний крик – світ привітав маленького Даміра,
Наразі щаслива мама та немовля доставлені до лікарні. Вони почуваються добре і перебувають під наглядом фахівців.
"Попри негоду та бездоріжжя, ми встигаємо туди, де на нас чекають", – зазначають у закладі екстреної медичної допомоги.
Яка зараз погода в Україні?
До слова, синоптики попереджають про загрозливу погоду та закликають українців бути особливо обережними на вулицях. До кінця дня 26 січня та протягом доби 27 січня в багатьох областях України очікується ожеледиця на дорогах.
Також синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду та туман з видимістю 100 – 500 метрів в різних регіонах.