На Закарпатті медики "швидкої" долали снігові кучугури пішки, поспішаючи на пологи

На Закарпатті медики швидкої допомоги, яка поспішала на пологи, долали снігові кучугури пішки. Через розмиті дороги та глибоку ожеледь медичне авто Mercedes Sprinter загрузло у сніговій каші у віддаленому районі міста.

Про це розповіли в інформаційному порталі "Новини Закарпаття".

Що відомо про медиків, які поспішали на пологи через снігові кучугури?

Працівники Дарина та Василь не стали чекати на евакуатор, коли медичне авто Mercedes Sprinter загрузло у сніговій каші у віддаленому районі міста. Вони схопили реанімаційні набори, акушерські сумки та рушили до будинку породіллі пішки через замети.

Диспетчерська служба спрацювала на випередження, і спрямувала на підмогу повнопривідну бригаду № 1000, яка була неподалік. Завдяки об'єднаним зусиллям двох бригад, пологи пройшли успішно прямо вдома у жінки.

Вже за 5 хвилин після прибуття підкріплення кімнату сповнив гучний крик – світ привітав маленького Даміра,

– йдеться в інформаційному порталі.

Наразі щаслива мама та немовля доставлені до лікарні. Вони почуваються добре і перебувають під наглядом фахівців.

"Попри негоду та бездоріжжя, ми встигаємо туди, де на нас чекають", – зазначають у закладі екстреної медичної допомоги.

