На Закарпатті мопед врізався в авто: загинула молода дівчина

У Хусті Закарпатської області 19 травня трапилася смертельна ДТП за участі автомобіля та мопеду. Внаслідок трагедії загинула 19-річна дівчина.

Деталі ДТП на Закарпатті

Трагедія трапилася о 22:45. На місці події правоохоронці встановили попередні обставини ДТП.

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25-річний водій мопеду Honda виїжджав з другорядної дороги на головну. Однак він не врахував дорожню ситуацію і те, що дорогою рухався автомобіль Mersedes. У результаті транспортні засоби зіткнулися.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок автопригоди 19-річна пасажирка мопеду з Тячівського району, отримала травми несумісні з життям. Вона померла у лікарні.

Водія мопеду відвезли до районної лікарні.

Керманич автомобіля не постраждав.



На Закарпатті трапилася смертельна ДТП

Зауважимо, обоє водіїв на момент ДТП були тверезі.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Крім того, призначили низку експертиз за висновками яких встановлять всі об'єктивні обставини ДТП.

Транспортні засоби помістили на спецмайданчик Хустського районного управління поліції. Наразі триває досудове розслідування.