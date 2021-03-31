На Закарпатті підлітки побили учасника АТО: відео

На Закарпатті слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення травм 28-річному місцевому мешканцю. Причетних до побиття учасника АТО розшукали.

Поліція встановила, що до завдання тілесних ушкоджень чоловіку причетні неповнолітні. Інцидент трапився у місті Берегове.

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Деталі інциденту на Закарпатті

30 березня приблизно о 2 години ночі до поліцейських звернувся 28-річний учасник АТО, який заявив про те, що в одному з супермаркетів його побили невідомі.

Потерпілий сказав, що у нього виникла суперечка із двома незнайомими підлітками, що вдарили його каменем.

Після цього, за словами чоловіка, неповнолітні побігли за допомогою до старших товаришів. За декілька хвилин ті повернулися, нанісши АТОвцю тілесні ушкодження.

В результаті оперативних заходів поліції, правопорушників, які наносили тілесні ушкодження, встановили та розшукали, ними виявилися 14-ти та 17-річні місцеві мешканці.

Наразі слідчі надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи, за результатами якої діям зловмисників буде надано відповідну правову кваліфікацію,

– мовиться у повідомленні пресслужби Нацполіції Закарпаття.

Окрім цього, поліція встановлює роль в інциденті тих, хто був на місці події.

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Досудове розслідування розпочали за статтею про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, наразі воно триває. Санкція – максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.