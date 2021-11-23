На Закарпатті після ремонту відкрили найдовший шляхопровід: вражаючі фото

На шляхопроводі протяжністю 312 метрів на Закарпатті нарешті відновили рух автотранспорту. Сталося це після завершення відновлювальних робіт, які відбувалися у межах програми "Велике будівництво".

Шляхопровід у Батьово, що проходить над залізничним вузлом, є найбільшим у регіоні.

Цікаво Кермував авто та голився: у Харкові зняли водія, який не гає час у заторах – епічне відео

Він розташований на дорозі міжнародного значення М-25 КПП "Соломонове" – Велика Добронь – Яноші з під'їздом до КПП "Косино", що пролягає вздовж українсько-угорського кордону.

Що відомо про ремонт

Оновлення шляхопроводу, збудованого у 80-ті роки минулого століття, підрядник провів за 7 місяців. З моменту будівництва та до включення до програми "Велике будівництво" серйозного ремонту штучної споруди раніше не робили.

Під час ремонтних робіт на шляхопроводі:

замінили монолітні бетонні плити та арматурну сітку;

встановили нову бар'єрну огорожу та перила,

обладнали водовідведення,

провели гідроізоляцію та оновили деформаційні шви.

Ширина проїжджої частини шляхопроводу після ремонту становить 10 метрів. По обидва його боки облаштовано також тротуари шириною по 2,5 метра кожен.

Для повної здачі об'єкта підряднику залишилося завершити реставраційні підмостові роботи.

Шляхопровід у Батьово до та після ремонту / Фото Служби автомобільних доріг Закарпаття

Процес ремонту / Фото Служби автомобільних доріг Закарпаття

Повний текст публікації Служби автомобільних доріг у Закарпатській області:

Рух на найбільшому шляхопроводі Закарпаття – в смт Батьово – відновлено. Нагадаємо, 312 метрів шляхопроводу, який проходить над залізничним вузлом, почали ремонтувати у квітні 2021 року.

Він знаходиться в межах автодороги державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під'їздом до КПП "Косино". Ще виконуються підмостові реставраційні роботи. Також найближчим часом нанесуть розмітку.