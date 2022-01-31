На Закарпатті посеред ночі дві лавини зійшли на дорогу: людей просять не ходити у гори

У Закарпатській області вночі 31 січня відбулося сходження двох снігових лавин на поїзну частину дороги. Наслідки стихії оперативно прибрали за допомогою техніки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що жодних затримок у русі не спостерігалося. Інцидент стався на трасі Мукачево-Рогатин поблизу міста Рахів і села Ділове.

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Уночі 31 січня в Закарпатській області зафіксували сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги без негативних наслідків,

– зазначили у ДСНС.

Сніголавинна небезпека у горах

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 31 січня – 1 лютого на високогір'ї Закарпаття, Прикарпаття та Львівщини утримуватиметься значна сніголавинна небезпека. У горах Буковини – помірна.

В Укргідрометцентрі попередили про можливе сходження при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Водночас закликали утриматися від походів.

Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу

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