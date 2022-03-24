На Закарпатті придбали 12 броньованих автобусів для проведення евакуацій з небезпечних місць

Закарпатська обласна військова адміністрація спільно з бізнесменами краю придбали 12 броньованих мікроавтобусів для виконання особливо важливих та небезпечних завдань.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита пояснив, що мова йде про евакуацію наших громадян в умовах ведення активних бойових дій та інші важливі місії.

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Враховуючи, що колони постійно обстрілюють, існує реальна загроза життю наших громадян, тож Закарпаття не стоїть осторонь. Ми допомагаємо захистити людей, використовуючи всі можливості,

– написав він.

За його словами, для придбання автобусів бізнесмени області виділили близько 12 млн грн. Свої імена вони вирішили залишити в таємниці.

Транспорт вже прямує для виконання завдань за призначенням,

– додав Микита.

Очільник області подякував усім, хто долучився до збору коштів та наголосив, що вже не вперше підприємці допомагають армії підвищувати її обороноздатність.

"Ми переможемо, ми – на своїй землі!", – резюмував він.

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