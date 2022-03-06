На Закарпатті СБУ викрила агента ФСБ: збирав дані про настрої мешканців Західної України

Служба безпеки України викрила агента ФСБ. Він з першого дня війни збирав дані про настрої мешканців західних областей нашої держави.

Також російський агент намагався дізнатися про їхнє ставлення до війни, повідомили у СБУ.

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Ворожого шпигуна вдалося затримати в одному з населених пунктів Закарпаття.

СБУ викрила агента ФСБ Росії, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців Західної України та їхнє ставлення до Росії на тлі війни,

– повідомили у СБУ.

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