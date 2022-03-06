На Закарпатті СБУ викрила агента ФСБ: збирав дані про настрої мешканців Західної України
6 березня 2022 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм СБУ
Служба безпеки України викрила агента ФСБ. Він з першого дня війни збирав дані про настрої мешканців західних областей нашої держави.
Також російський агент намагався дізнатися про їхнє ставлення до війни, повідомили у СБУ.
До теми СБУ затримала зрадника, який навів ворога на Луцький військовий аеродром
Ворожого шпигуна вдалося затримати в одному з населених пунктів Закарпаття.
СБУ викрила агента ФСБ Росії, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців Західної України та їхнє ставлення до Росії на тлі війни,
– повідомили у СБУ.
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