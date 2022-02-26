На Закарпатті СБУ затримала російського шпигуна

На Закарпатті затримали російського диверсанта. Він фотографував критичні об'єкти інфраструктури та передавав інформацію ворогу.

Російський агент орендував житло в одному з населених пунктів Берегівського району. Оселився в регіоні він зовсім недавно.

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Під час обшуків у диверсанта виявили:

готівку в російських рублях;

картки російського банку;

газові балончики,

револьвер.

Зловмисника затримали працівники Служби безпеки. Йому повідомили про підозру за 2 статтями: диверсія, незаконне поводження зі зброєю.



У диверсанта вилучили зброю