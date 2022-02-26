На Закарпатті СБУ затримала російського шпигуна
26 лютого 2022 , 21:18Читать новость на русском
Джерело:СБУ
На Закарпатті затримали російського диверсанта. Він фотографував критичні об'єкти інфраструктури та передавав інформацію ворогу.
Російський агент орендував житло в одному з населених пунктів Берегівського району. Оселився в регіоні він зовсім недавно.
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Під час обшуків у диверсанта виявили:
- готівку в російських рублях;
- картки російського банку;
- газові балончики,
- револьвер.
Зловмисника затримали працівники Служби безпеки. Йому повідомили про підозру за 2 статтями: диверсія, незаконне поводження зі зброєю.
У диверсанта вилучили зброю