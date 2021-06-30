На Закарпатті спалахнув придорожній готель: фото масштабної пожежі

На Закарпатті сталася пожежа на території мотелю. Займання виникло 30 червня у Мукачеві.

Екстрене повідомлення про інцидент, за інформацією управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатські області, надійшло о 15:40. Пожежа трапилась на території мотелю "Водолій" в Мукачеві.

До теми У Харкові загорілася маршрутка: всередині були пасажири – відео

Яка причина пожежі в мотелі на Закарпатті

"З'ясувалося, що осередком займання стали підсобно-складські приміщення", – мовиться у повідомленні ДСНС.

На місце події відправили 6 одиниць техніки від трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева та добровольців церковної пожежної команди. Всього на території мотелю працювали 26 вогнеборців.



Займання могло статись через підсобно-складські приміщення / Фото ДСНС

Пожежу вдалося локалізувати 30 червня о 17:10, наразі триває ліквідація. Водночас постраждалих в результаті займання мотелю не виявили.



Триває остаточна ліквідація пожежі / Фото ДСНС