На Закарпатті сталася смертельна ДТП: загинула дитина, ще 4 людей постраждали

Пізно ввечері 12 жовтня на автошляху Долина – Хуст біля села Майдан сталася аварія. В автомобілі була ціла родина, зокрема 3 дітей. На жаль, хлопчик загинув на місці.

В автотрощу потрапило авто Audi A4. Водій та батько родини раптово не впорався з кермуванням та вилетів у кювет.

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Як з'ясували правоохоронці, чоловік рухався зі сторони села Верхній Бистрий у бік Майдану. В його машині були:

дружина;

троє дітей 2009, 2011 та 2019 років народження.

Внаслідок ДТП водій, його дружина та двоє дітей 2011 та 2019 років народження отримали різного роду травми й були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні. А от наймолодша дитина загинула на місці.

Над ліквідацією наслідків автопригоди працювали бійці ДСНС – понівечене авто вони витягли на проїжджу частину дороги.



Внаслідок ДТП загинула дитина / Фото ДСНС



Авто вилетіло в кювет і перевернулося / Фото ДСНС