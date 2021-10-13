На Закарпатті сталася смертельна ДТП: загинула дитина, ще 4 людей постраждали

13 жовтня 2021 , 12:21
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Джерело:

ДСНС

Пізно ввечері 12 жовтня на автошляху Долина – Хуст біля села Майдан сталася аварія. В автомобілі була ціла родина, зокрема 3 дітей. На жаль, хлопчик загинув на місці.

В автотрощу потрапило авто Audi A4. Водій та батько родини раптово не впорався з кермуванням та вилетів у кювет.

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Як з'ясували правоохоронці, чоловік рухався зі сторони села Верхній Бистрий у бік Майдану. В його машині були:

  • дружина;
  • троє дітей 2009, 2011 та 2019 років народження.

Внаслідок ДТП водій, його дружина та двоє дітей 2011 та 2019 років народження отримали різного роду травми й були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні. А от наймолодша дитина загинула на місці. 

Над ліквідацією наслідків автопригоди працювали бійці ДСНС – понівечене авто вони витягли на проїжджу частину дороги.


Внаслідок ДТП загинула дитина / Фото ДСНС


Авто вилетіло в кювет і перевернулося / Фото ДСНС

Автор: Альона Захарова