На Закарпатті вперше в Україні запровадять анонімну вакцинацію від COVID-19

На Закарпатті вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію. Мовиться про соціальний проєкт для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення від COVID-19 та змінили своє рішення – хочуть зробити вакцинацію.

Також це стосується людей, що з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію від коронавірусу. Наразі можливість зробити щеплення анонімно можуть усі мешканці Закарпаття в кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді.

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Кабінет анонімної вакцинації працюватиме цілодобово

Ініціатива щодо запровадження відповідного проєкту належить професору та депутату Закарпатської обласної ради Федору Шандору. За його словами, в області провели соціальне дослідження й нарахували 4 тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Водночас лікар-інфекціоніст Віктор Петров повідомив, що кабінет анонімної вакцинації працюватиме в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній. Він додав, що усім, хто придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію або має чинний сертифікат, але фактично не отримав щеплення, надають можливість прийти і зробити вакцинацію анонімно.

Це можна буде зробити під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже при візиті до медичного центру,

– сказав Віктор Петров.

Зробити щеплення анонімно можна будь-якою вакциною

За словами лікаря, для охочих зробити вакцинацію анонімно доступні також усі види вакцин, які наразі використовують в Україні.

Водночас вестимуть облік щодо кількості людей, які отримають щеплення анонімно й проситимуть пацієнтів підписати згоду про щеплення перед процедурою, але також анонімно – під псевдонімом. Також відповідні псевдоніми використовуватимуть для можливості отримання другої дози щеплення.

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