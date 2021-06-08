На Закарпатті загинуло немовля: дитина випала з візочка

У селі Обава, що в Мукачівському районі, загинуло немовля. Малюку ще навіть не виповнився рік. Він перебував під наглядом старших дітей.

Трагічний випадок стався 7 червня 2021 року. За попередніми даними, візочок неочікувано перекинувся, і хлопчик випав на землю. Дитина вдарилась головою.

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Подробиці трагедії

Відомо, що батьки на той час не перебували вдома – вони залишили семимісячну дитину на старшу, яка доглядала її, а самі відлучились. Через деякий час сусіди почули крик та прибігли на допомогу.

На жаль, через отримані травми дитя померло в лікарні.

Коли медики приїхали, то вже констатували смерть дитини,

– розповіла речниця поліції області Ганна Дан.

Що кажуть батьки

У поліції повідомили, що сім'я – благополучна. Втім, як їм розповіли батьки, вони неодноразово лишали дитину на догляд старших.

фактом відкрили кримінальне провадження та призначили

Як саме сталася трагедія – з'ясовують правоохоронці. Поки за цимсудово-медичну експертизу, яка й встановить причину смерті дитини.