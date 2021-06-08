На Закарпатті загинуло немовля: дитина випала з візочка

У селі Обава, що в Мукачівському районі, загинуло немовля. Малюку ще навіть не виповнився рік. Він перебував під наглядом старших дітей.
Трагічний випадок стався 7 червня 2021 року. За попередніми даними, візочок неочікувано перекинувся, і хлопчик випав на землю. Дитина вдарилась головою.
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Подробиці трагедії
Відомо, що батьки на той час не перебували вдома – вони залишили семимісячну дитину на старшу, яка доглядала її, а самі відлучились. Через деякий час сусіди почули крик та прибігли на допомогу.
На жаль, через отримані травми дитя померло в лікарні.
Коли медики приїхали, то вже констатували смерть дитини,
– розповіла речниця поліції області Ганна Дан.
Що кажуть батьки
У поліції повідомили, що сім'я – благополучна. Втім, як їм розповіли батьки, вони неодноразово лишали дитину на догляд старших.Увага! Як саме сталася трагедія – з'ясовують правоохоронці. Поки за цим фактом відкрили кримінальне провадження та призначили судово-медичну експертизу, яка й встановить причину смерті дитини.