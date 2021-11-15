На Закарпатті "замінували" будівлю облради за 10 хвилин до обрання нового голови

Закарпатську обласну раду 15 листопада "замінували" вже вдруге за останні 10 днів. Схоже, що так зловмисники намагаються завадити обранню нового голови.

Голова облради склав повноваження

На сесії облради голова Олексій Петров достроково склав свої повноваження. Його заяву на звільнення підтримали 43 депутати.

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Зауважимо, Петров пішов з посади голови облради, однак депутатом він буде й далі. На фейсбук-сторінці Закарпатської обласної ради повідомили, що посадовець прозвітував про результати своєї роботи, а також закликав депутатів до консолідації заради Закарпаття.

Першого "мінувальника" досі не знайшли, – журналіст

Місцевий журналіст Віталій Глагола розповів, що за кілька хвилин до обрання нового голови облради будівлю замінували. У приміщення прийшли правоохоронці.

Це друге "замінування" за останні 10 днів. Попереднє було у суботу, 6 листопада і виявилось фейком. Це було теж за кілька хвилин до обрання нового голови облради,

– наголосив Глагола.

Він додав, що поліція досі не знайшла першого "мінувальника". За даними правозахисника Віталія Грегора, тоді дзвонили з київського номера.

Сесію облради та обрання нового голову перенесли на середу, 17 жовтня.



На Закарпатті вкотре "замінували" облраду / Фото Віталія Грегора



На місце події приїхали правоохоронці / Фото Віталія Грегора

Повний текст публікації Віталія Глаголи у телеграмі:

Закарпатську обласну раду "замінували" за кілька хвилин до обрання нового голови. Щойно поліція оголосила депутатам, що вони отримали виклик про замінування будівлі Закарпатської облради.

Нагадаю, що це друге "замінування" за останні 10 днів.

Попереднє було у суботу, 6 листопада і виявилось фейком. Це було теж за кілька хвилин до обрання нового голови облради.

Попереднього "мінувальника" поліція так і не знайшла.