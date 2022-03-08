На Закарпатті затримали 12 чоловіків, які намагалися втекти з України

На сторінці Закарпатської ОДА (ОВА) в телеграм опублікували відео, на якому затримали чоловіків призовного віку.

Згідно з інформацією, в зоні відповідальності ВПС "Дякове", що на Берегівщині, затримали 12 чоловіків призовного віку 18 – 60 років.

Важливо Найкращий подарунок – перемога: як захисники вітають українок з 8 березня

Усі вони з різних регіонів України та намагалися незаконно перетнути кордон, аби ухилитися від проходження військової служби.

Прикордонники вирішили ще й креативно привітати чоловіків з жіночим святом – 8 березня. Адже кожному подарували по квітці.

"Водію — кримінальне провадження за ст. 332 ККУ. Порушникам — повістки, мобілізація та направлення в бойові частини", – зазначили в телеграм.

Дивіться відео: як чоловікам дарували квіти

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!