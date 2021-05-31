Викрадали людей і торгували зброєю: на Закарпатті затримали потужну банду – відео

Правоохоронці на Закарпатті провели масштабну спецоперацію, в рамках якої затримали 7 учасників злочинної організації. Їх підозрюють у вчиненні тяжких злочинів – викраденнях людей та торгівлі зброєю.

Нацполіція провела 23 обшуки у Львові та Мукачеві. Загалом до спецоперації залучили 60 екіпажів поліції.

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Викрадення, розбої та контрабанда

Відомо, що банда вчиняла розбої, торгувала зброєю, викрадала людей та займалась контрабандою. Зокрема, продавала наркотики.



Злочинна група, яку затримали / Фото Нацполіції

Викрити злочинців вдалося працівникам управління карного розшуку та слідчого управління поліції Київщини. Їм допомагали правоохоронці з Львівщини та Закарпаття. Залучали також спецпризначенців.

Як зазначили в Нацполіції, 41-річного організатора групи затримали у львівському аеропорту 29 травня, коли він прибув рейсом з Туреччини. Відомо, що він вже був раніше судимий.

Що відомо про злочинців

Усі вони є мешканцями Закарпаття. Їх вік різний – від 25 до 46 років. Чоловіки мають спортивну статуру та володіють навичками бойових мистецтв. Поліція також перевіряє їхню ймовірну причетність до викрадення відомого мукачівського репера, яке трапилось у вересні 2020 року.

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Арсенал та швейцарські годинники

Поліцейські вилучили під час обшуків:

понад 50 одиниць вогнепальної зброї;

15 одиниць автоматичної зброї;

2 помпові рушниці;

10 пістолетів системи "ПМ";

5 пістолетів "Форт-17";

5 пістолетів ТТ;

6 гранат;

понад 40 магазинів;

набої;

пристрої для безшумної стрільби

800 грамів наркотичних засобів.



Арсенал злочинців / Фото Нацполіції

Також зловмисники використовували:

тепловізори;

радіостанції;

gps-трекери;

спецодяг;

бронежилети.

У місцях помешкання учасників організації поліцейські знайшли навіть дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, коштовності та валюту. Усе це здобуте у злочинний спосіб.

Також правоохоронці вилучили 6 транспортних засобів. Зокрема, Mercedes та Audi, які використовували для злочинів.



Автомобілі використовували під час злочинів / Фото Нацполіції

Їм "світить" 15 років позбавлення волі

Фігурантам справи вже повідомили про підозру за низкою статей. Згодом оголосять затриманим запобіжні заходи.

За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.