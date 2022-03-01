Віктор Микита – голова Закарпатської ОВА – показав, як місцеві жителі готують "пекельну зустріч" для окупантів. Кожен українець працює на своїх фронтах.

Микита запевнив: закарпатці утилізують все, що прийде або притягнеться. Місцеві жителі – у бойовій готовності.

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Закарпаття готує "пекельну зустріч" для окупанта на кожному шляху, у кожному селі та місті. Утилізуємо все, що прийде або притягнеться на Срібну Землю,

– наголосив голова ОВА.

Він заявив, що українці обов'язково переможуть. Вони – на своїй землі.

Закарпаття готує "пекельну зустріч" для окупантів: дивіться відео

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