"Перебуваємо на межі": Закарпаття може вийти з червоної зони карантину

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Вже найближчим часом Закарпаття може перейти у помаранчеву зону карантину. Ситуація в області щодня покращується.

Джерело:

24 канал

Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що у регіоні фіксують все менше заражених.

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Динаміка смертності, на щастя, теж йде на спад.

Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону,
– наголосив Шинкарюк.

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Зверніть увагу! У МОЗ повідомили, що до червоної зони найближчим часом можуть потрапити ще 3 регіони. Мовиться про Хмельницьку, Черкаську та Донецьку області.