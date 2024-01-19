На Закарпатті – паводок: у ДСНС розповіли, яка ситуація в області наразі
Джерело:Укрінформ
На Закарпатті через значні опади 18 січня вода з найбільших річок вийшла з берегів. Внаслідок цього в області утворився паводок.
Зрештою у ДСНС запевнили, що ситуація в Закарпатській області контрольована. А підтоплення у регіоні –локальні.
Дивіться також "Шалена" сакура у Мукачеві розквітла серед зими – фантастичні фото
На Закарпатті спостерігають паводки
Речниця управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир зазначила, що попри те, що на кадрах, які опублікували у мережі, паводки в регіоні виглядають страшно, насправді ситуацію тримають під контролем.
Ми фіксуємо локальні поодинокі підтоплення підвальних приміщень. Рятувальники надають допомогу громадянам,
– запевнила вона.
Батир також сказала, що 18 січня ДСНС опрацювала всі п'ять викликів, які надійшли до служби, і всю воду відкачали. За її словами, на ранок викликів стосовно паводків не було.
На Закарпатті почалися паводки / Відео "Закарпаття 24"
Речниця зазначила, що станом на ранок, за інформацією Управління ДСНС в Закарпатській області, підтоплено 330 гектарів сільськогосподарських угідь, переважно в долині річки Боржава в Хустському та в Берегівському районах.
Крім того, Батир наголосила, що синоптики попереджають про можливе підтоплення селища Буштино, але наразі ситуація там не критична.
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди
У ДСНС також розповіли, що на Закарпатті рятувальники досі ліквідовують наслідки підтоплення. Зокрема, внаслідок інтенсивних опадів підтоплено 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь.
"Рятувальники відкачували воду з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району", – написали представники служби.
Рятувальники ліквідовують наслідки паводків на Закарпатті / Фото ДСНС
Крім того, у ДСНС зазначили, що відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів у районі села Вільхівка Хустського району, а також на автошляху місцевого значення сполученням Шаланки – Ком'яти й автодорозі Ком'яти – Заріччя.