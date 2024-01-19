На Закарпатті – паводок: у ДСНС розповіли, яка ситуація в області наразі

На Закарпатті через значні опади 18 січня вода з найбільших річок вийшла з берегів. Внаслідок цього в області утворився паводок.

Зрештою у ДСНС запевнили, що ситуація в Закарпатській області контрольована. А підтоплення у регіоні –локальні.

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На Закарпатті спостерігають паводки

Речниця управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир зазначила, що попри те, що на кадрах, які опублікували у мережі, паводки в регіоні виглядають страшно, насправді ситуацію тримають під контролем.

Ми фіксуємо локальні поодинокі підтоплення підвальних приміщень. Рятувальники надають допомогу громадянам,

– запевнила вона.

Батир також сказала, що 18 січня ДСНС опрацювала всі п'ять викликів, які надійшли до служби, і всю воду відкачали. За її словами, на ранок викликів стосовно паводків не було.

На Закарпатті почалися паводки / Відео "Закарпаття 24"

Речниця зазначила, що станом на ранок, за інформацією Управління ДСНС в Закарпатській області, підтоплено 330 гектарів сільськогосподарських угідь, переважно в долині річки Боржава в Хустському та в Берегівському районах.

Крім того, Батир наголосила, що синоптики попереджають про можливе підтоплення селища Буштино, але наразі ситуація там не критична.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди

У ДСНС також розповіли, що на Закарпатті рятувальники досі ліквідовують наслідки підтоплення. Зокрема, внаслідок інтенсивних опадів підтоплено 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь.



"Рятувальники відкачували воду з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району", – написали представники служби.

Рятувальники ліквідовують наслідки паводків на Закарпатті / Фото ДСНС

Крім того, у ДСНС зазначили, що відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів у районі села Вільхівка Хустського району, а також на автошляху місцевого значення сполученням Шаланки – Ком'яти й автодорозі Ком'яти – Заріччя.