Неймовірно зворушливий день, – Нетаньягу про звільнення заручників

Війна між ХАМАС та Ізраїлем закінчена. Угода про припинення вогню набула чинності 19 січня.

Відповідно до цієї угоди також повернули і заручників, а на це відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Повернули трьох жінок

Нетаньягу назвав повернення трьох заручниць "неймовірно зворушливим днем".

Він також відзначив, що це перші заручники, яких Ізраїль повертає додому "в цьому раунді". Вся нація вітає їх із поверненням до своєї держави.

Він наголосив, що заручники пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла та справді виходять із рабства заради свободи.

Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день,

– підкреслив Нетаньягу.

У рамках домовленості про перемир’я з ХАМАС серед перших трьох заручниць, які були звільнені, виявилися громадянки Великої Британії та Румунії.