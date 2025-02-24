"Відновлення миру" в Україні цього тижня: Пєсков відреагував на заяви США

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков у роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого, прокоментував завершення війни в Україні цього тижня. У Кремлі буцімто нічого не знають про цю можливість і чекають уточнень від США.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт припустила, що "російсько-український конфлікт" може закінчитися "на цьому тижні".

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Що заявив Пєсков

Речника Путіна попросили прокоментувати заяву Левітт. Речниця Білого дому розповіла про зусилля Трампа і його команди, аби "покласти край конфлікту". За словами Левітт, президент США "дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня".

У цьому випадку, я думаю, напевно, будуть якісь уточнення з боку моєї колеги у Вашингтоні. Я поки що не маю такої інформації,

– відповів Пєсков.

До слова, сьогодні глава російського МЗС Сєргєй Лавров знову висунув цинічні умови для переговорів з Україною. У Москві наполягають на довгостроковій угоді із врахуванням насамперед їхніх вимог.